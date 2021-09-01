Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В поселке Оженин Ровенской области медики оказали помощь мужчине, которого якобы облили бензином и подожгли.

Как сообщается в Facebook Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи, сообщение о происшествии поступило сегодня в 12:39. На вызов прибыла фельдшерская бригада.

Отмечается, что пациент (ориентировочно 30 лет) был в сознании. По его словам, неизвестные лица облили его бензином и подожгли.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, площадь ожоговой поверхности тела у него достигла 70%.

О происшествии сообщили полиции, обстоятельства нападения выясняются.

Читайте также"Пункт назначения" : в Харькове из кузова грузовика на ходу выпали пеноблоки (видео)

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли троллейбус с людьми.

Как рассказали в столичном управлении ГСЧС, троллейбус находился на улице Теодора Драйзера. Во время движения неизвестный бросил в его салон зажигательную смесь. Из-за пожара одна женщина получила ожоги второй степени: у нее обгорели руки и шея.

В полиции заявили о задержании подозреваемого. Предварительно, задержанный 27-летний мужчина подтвердил свою причастность к произошедшему, но объяснить поступок не смог. В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики.

Автор: Дмитрий Захаров