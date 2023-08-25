Отец пытался спасти одного из них.

Правоохранители задержали 42-летнюю жительницу Варашского района Ривненской области, утопившую двоих малолетних сыновей в водоеме местного карьера.

Согласно сообщению Ривненской областной прокуратуры, 23 августа женщина, находясь со своими сыновьями 7 и 6 лет на водоеме, расположенном в пределах бывшего карьера, решила утопить своих детей.

"Установлено, что старшего сына она с применением силы погрузила в воду и удерживала его в таком положении до момента, пока он перестал сопротивляться. Выйдя на берег, взяла за руку меньшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать. При этом, стояла на том же помосте и созерцала неизбежность утопления", - говорится в сообщении.

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Как проинформировали в полиции области, вскоре к водоему прибежал 37-летний отец. Одного из сыновей он сумел достать самостоятельно. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата - мальчик умер. Другого ребенка достали водолазы.

С женщиной общались следователи с привлечением профильных специалистов. В содеянном она созналась. Ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве своих детей. Женщину задержали, она находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщает Суспильне, трагедия произошла в селе Сопачев.

Староста села Сергей Бойко, который помогал реанимировать ребенка, рассказал, что женщина вела себя неадекватно.

"Она сидела, тупо улыбалась. Видно, что совсем поехала крыша. Мы ее просили: скажи, где второй ребенок? Она не говорила сначала. Потом рассказала, что бросила его дальше", - отметил Бойко.

Мать детей до декабря 2022 года работала учительницей английского языка в местном лицее. Она уволилась оттуда, заявив, что не может работать, потому что нет силы со всем этим справляться.

6-летний Михаил и 7-летний Даниил этой осенью должны были идти в первый класс этого лицея.

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По сообщению полиции, детям стало плохо и мать пыталась самостоятельно оказать им помощь, но им стало еще хуже. Тогда она позвала медицинскую сестру, которая сделала детям какие-то инъекции, однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала "скорую". Однако мальчик умер еще до приезда врачей, а девочка - в медицинском учреждении.

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