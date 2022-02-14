Во время обысков у преступников нашли противотанковые гранатометы, боевые гранаты, дымовые шашки, бронежилеты, стрелковое оружие, прицелы, глушители и патроны.

На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили членов преступной группировки, которая терроризировала жителей региона и захватывала их имущество.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние. Для этого запугивали людей и "выбивали" из них деньги. В случае отказа применяли насилие и угрожали потерпевшим физической расправой", - говорится в сообщении.

Также СБУ установила, что участники группировки захватили один из государственных хозяйственных объектов на территории региона. Его административные помещения использовали как "штаб" для координации противоправной деятельности.

В состав преступной группировки входило более 20 человек, в том числе и злоумышленники, которых ранее привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. По данным следствия, они облагали "данью" местных жителей. Во время нападений на граждан использовали оружие и наносили потерпевшим телесные повреждения.

В ходе проведения свыше 50 обысков по местам пребывания участников преступной группировки правоохранители обнаружили реактивные противотанковые гранатометы, стрелковое оружие с оптическими прицелами и глушителями, боевые гранаты, а также патроны различного калибра.

Сейчас организаторам и активным участникам группировки сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное в составе организованной группы), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УКУ.

Двум лидерам преступной группировки дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН писал, как в Луганской области оперативники Службы безопасности установили месторасположение скрытого арсенала с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона. В состав вражеского подразделения входил взрывотехник из РФ.

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