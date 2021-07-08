У Елены остались родители, а также младший брат / фото Елена Денисенко/Facebook

В Яремче Ивано-Франковской области бывший сотрудник полиции в алкогольном состоянии сбил дизайнера и спортсменку из Киева Елену Денисенко, которая ехала на мотоцикле.

Подробности трагедии узнавал Obozrevatel.

Перед смертельным ДТП 32-летняя Елена написала в Facebook, что отправляется на мотоконкурс. Это была "Неделя мировых приключений", во время которой участникам предстояло проехать 1 тысячу километров на своих байках.

Однажды утром на улице Свободы в Яремче пьяный 25-летний водитель Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, где сбил Елену на мотоцикле. Она погибла на месте.

По данным Национальной полиции, мужчина был пьян - в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но очевидцы задержали его до приезда правоохранителей.

Виновником оказался 25-летний Антонюк Сергей Русланович - выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился.

фото Тарас Кухарук/Facebook

Как узнали СМИ, Антонюк якобы уже имел четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории, на него открыто дело по статьям, связанным с организацией преступной группировки и торговлей людьми.

Сергей Антонюк является сыном Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области. В последнее время он работал начальником отдела экологического надзора экологической инспекции Полесского округа. Также в 2019 году трижды претендовал на должность директора Госпредприятия Народнического специализированного лесного хозяйства.

фото Елена Денисенко/Facebook

Погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, окончила гимназию института им. Драгоманова, занималась дизайном.

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"Сколько ее знала, она всегда ездила на автомобиле, была хорошим водителем. На мотоцикле она всегда ездила очень аккуратно, в шлеме, в защите. Кроме того, Лена занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании. И всегда вела здоровый образ жизни", – рассказывает подруга Лены Алина.

У Елены остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов. Женщина не была замужем, но в последний год состояла в отношениях.

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Автор: Денис Прядко