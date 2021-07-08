По данным полиции, водитель Volkswagen, выехавший на встречную полосу, был пьян - в его крови обнаружили 1,19 промилле.

В Яремче Ивано-Франковской области бывший сотрудник полиции в алкогольном состоянии сбил дизайнера и спортсменку из Киева Елену Денисенко, которая ехала на мотоцикле.

Подробности трагедии узнавал Obozrevatel.

Перед смертельным ДТП 32-летняя Елена написала в Facebook, что отправляется на мотоконкурс. Это была "Неделя мировых приключений", во время которой участникам предстояло проехать 1 тысячу километров на своих байках.

Однажды утром на улице Свободы в Яремче пьяный 25-летний водитель Volkswagen Touareg вылетел на встречную полосу, где сбил Елену на мотоцикле. Она погибла на месте.

По данным Национальной полиции, мужчина был пьян - в его крови обнаружили 1,19 промилле. По словам очевидцев, водитель пытался покинуть место ДТП, но очевидцы задержали его до приезда правоохранителей.

Виновником оказался 25-летний Антонюк Сергей Русланович - выпускник Национальной академии внутренних дел. Работал следователем криминалистического отдела ГУ полиции Житомирской области, однако уволился.

Как узнали СМИ, Антонюк якобы уже имел четыре штрафа за нарушение правил дорожного движения. Еще он якобы замешан в уголовной истории, на него открыто дело по статьям, связанным с организацией преступной группировки и торговлей людьми.

Сергей Антонюк является сыном Руслана Антонюка, который был заместителем начальника экологической инспекции Житомирской области. В последнее время он работал начальником отдела экологического надзора экологической инспекции Полесского округа. Также в 2019 году трижды претендовал на должность директора Госпредприятия Народнического специализированного лесного хозяйства.

Погибшая в аварии Елена Денисенко была из Киева, окончила гимназию института им. Драгоманова, занималась дизайном.

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"Сколько ее знала, она всегда ездила на автомобиле, была хорошим водителем. На мотоцикле она всегда ездила очень аккуратно, в шлеме, в защите. Кроме того, Лена занималась джиу-джитсу. Была чемпионкой Украины, получала медали в Испании. И всегда вела здоровый образ жизни", – рассказывает подруга Лены Алина.

У Елены остались родители, а также младший брат. Сейчас они выехали в Яремче, где занимаются оформлением документов. Женщина не была замужем, но в последний год состояла в отношениях.

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Автор: Денис Прядко