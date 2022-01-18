Подозреваемому грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

На Черниговщине будут судить 25-летнего мужчину за изнасилование 13-летней девочки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Прилуцкой окружной прокуратуре Черниговской области.

Так, в суд направлено обвинительный акт в отношении 25-летнего жителя Ичнянской ОТГ Прилуцкого района, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 и ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетнего ребенка.

Установлено, что обвиняемый, используя беспомощное состояние ребенка, осознавая его малолетний возраст и используя свое физическое преимущество в течение июля-сентября 2021 года трижды вступил в половое сношение с 13-летней девочкой.

Читайте такжеУгрожали закопать и изнасиловали: подробности нападения на подростка под ЗапорожьемСудебное разбирательство уголовного производства будет осуществляться Ичнянским районным судом. Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, пенсионера из Волынской области будут судить за неоднократное изнасилование семилетней девочки. По данным следствия, с июня по август 2021 года 63-летний пенсионер неоднократно глумился над ребенком у себя в гараже.

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