Еще двоих детей в тяжелом состоянии госпитализировали.

На Львовщине от отравление угарным газом погибли 5 человек, а еще двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.

Как сообщили в полиции Львовской области, вчера, 7 октября, в полицию поступило сообщение о том, что в доме одного из сел Львовского района обнаружены тела нескольких человек без признаков жизни.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб территориального подразделения полиции.

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"В доме правоохранители обнаружили тела пятерых местных жителей - женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет и мужчин в возрасте 33 и 57 лет. Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом", - сообщает полиция.

Кроме того, с диагнозом "отравление угарным газом" медики госпитализировали двух мальчиков возрастом семь и девять лет.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Отравление опасным газом - новости

Как сообщал УНИАН, в августе на Львовщине четыре человека насмерть отравились газами от картофеля. Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома, где хранилась картошка. Они, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

В ГСЧС отмечали, что такая высокая концентрация газов могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы.

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