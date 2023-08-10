Четверо человек зашли в подвальное помещение, где хранилась картошка, вероятно, потеряли сознание и погибли.

Во Львовском районе четыре человека отравились газами, которые накопились в подвале. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Как сообщается, 09 августа в 19:45 к спасателям поступило сообщение о том, что в с. Повитно в подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились неизвестными веществами четыре человека.

Прибыв к месту происшествия, спасатели выяснили, что четыре человека зашли в подвальное помещение дома, где хранилась картошка. Они, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов.

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"Такая высокая концентрация газов вероятно могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", - пояснили в ГСЧС.

Как сообщается, в результате отравления погибли четыре человека - женщина 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Массовое отравление угарным газом в Одесской области

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года в Одесской области шестеро детей и женщина отравились угарным газом. К счастью, они выжили. Специалисты установили, что причиной отравления стал недостаток конструкции дымохода отопительной печи.

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