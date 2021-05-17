Во Львовской области будут судить следователя Службы безопасности Украины за превышение полномочий при передаче 24 кг арестованных ювелирных изделий.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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Отмечается, что при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона в суд направлен обвинительный акт в отношении следователя по особо важным делам одного из отделений Управления СБУ во Львовской области по факту превышения служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
«Расследованием установлено, что правоохранитель в январе 2019 года безосновательно передал гражданину более 24 кг ювелирных изделий из золота и серебра стоимостью свыше 8,6 млн грн, которые были изъяты у него в ноябре 2018 года в международном аэропорту «Львов», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, при этом следователь достоверно знал, что ювелирные изделия являются вещественными доказательствами в уголовном производстве и на них наложен арест постановлением Галицкого районного суда г. Львова.
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