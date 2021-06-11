Во Львовской области раскрыли убийство 18-летней давности.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Установлено, что в декабре 2003 года около 7:00 в гмине Образув Свентокшинского воеводства Сандомирского уезда Республики, на территории складских помещений подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта с гражданином Польши взял молоток и нанес им многочисленные удары в голову, туловище и конечности пострадавшего. В результате чего последний скончался на месте.
При процессуальном руководстве Дрогобычской окружной прокуратуры сообщено о подозрении 53-летнему гражданину Украины в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
В настоящее время следователи принимают меры для завершения досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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