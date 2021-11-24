Тайник был обустроен под полом полуразрушенного здания.

В Северодонецком районе Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон, в котором были, в частности, противотанковые мины, общим весом почти 40 кг тротила.

Как сообщили пресс-центре СБУ, тайник был обустроен под полом полуразрушенного здания.

По предварительным данным, схрон в 2014 году оборудовали подразделения боевиков. "Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники", - говорится в сообщении.

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В тайнике сотрудники СБУ обнаружили: 5 противотанковых мин ТМ-62; 12 гранатометных выстрелов; 7 боевых гранат различных модификаций; 3 противопехотные мины МОН-50.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в ходе спецоперации в Луганской области СБУ задержала ранее осужденного мужчину на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат.

Во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, средство инициации взрыва. Установлено, что житель Станицы Луганской, который ранее был осужден за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения. Своих клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

Автор: Светлана Закелова