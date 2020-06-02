На Луганщине мать решила "воспитать" дочь и посадила ее на цепь (фото)

Девочка смогла доползти к соседу за помощью.

На Луганщине женщина посадила на цепь 14-летнюю дочь.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

В полицию позвонил 59-летний мужчина и рассказал, что к нему приползла 14-летняя соседка с цепью на ногах и попросила помощи.

Как выяснилось на месте происшествия, девушка уже сутки находилась с цепью на ногах, которую ей надела ее собственная 44-летняя мать.

Как пояснила полицейским мать, она воспользовалась цепью, пытаясь, таким образом, «перевоспитывать» дочь, которая, якобы, постоянно убегает из дома.

Кроме того, ночью женщина веревкой привязывала к своей ноге и цепи на ногах дочери, чтобы и ночью «контролировать» ребенка.

Сейчас девушка находится в больнице. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней открыто уголовное производство по ст. 146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Проводится досудебное следствие.

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