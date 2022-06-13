Двум людям удалось спастись.

В Кировоградской области в пруду затонула машина, в которой находились пять человек. Погибли две женщины и ребенок.

Об этом сообщается на странице Главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Кировоградской области в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на пруду в селе Мартоноша Новомиргородськой ОТГ Новоукраинского района. В 16:01 об этом сообщили местным спасателям.

Трем людям удалось выбраться из затонувшей машины, однако одна женщина погибла. Еще одна женщина и ребенок остались в автомобиле.

Тела погибших людей со ставку достали рабочие личный состав водолазно-спасательной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в области.

Сообщается, что инцидент классифицируют как чрезвычайную ситуацию социального характера местного уровня.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с моста легковой автомобиль, в котором находились люди.

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