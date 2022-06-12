Погибшие девушки были 2009 года рождения, сообщили спасатели.

В Тернопольской области вчера, 11 июня в 21.40 к спасателям поступило сообщение, что в селе Лещанцы Чертковского района в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с моста легковой автомобиль, в котором предположительно находились трое людей.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, прибыв к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде недалеко от проезжей части дороги. Людей в машине не было.

Поиски организовали вдоль русла реки. Сегодня около шести часов утра в воде обнаружили тело водителя, мужчины, 1990 года рождения. Двух девушек, 2009 г. р. искали, а позже нашли мертвыми.

Во время утреннего брифинга начальник областного управления полиции Александр Богомол сообщил, что одну девушку сегодня нашли мертвой.

"Надеемся, что вторую вода где-то таки вынесла, и она еще жива", - сказал Богомол.

Всего к поискам привлекли более 30 человек, совместно с местным населением и поисково-спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Позже стало известно, что еще одну девушку нашли мертвой.

Ранее стало известно, что 11 июня Россия осуществила ракетный обстрел Чертковского района Тернопольской области, были разрушения и пострадали 22 человека.

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