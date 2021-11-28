Подозреваемым уже избрали меру пресечения, отметили в Офисе генпрокурора.

Зятю председателя одного из поселковых советов Киевщины сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, зять председателя одного из поселковых советов Киевской области вместе с сообщником обещали предпринимателю, что смогут положительно решить вопрос о выделении земельных участков. Речь шла о передаче 1,2 га земель на территории Киевской области, что в собственности Государственного агентства лесных ресурсов. За эту услугу предприниматель должен был передать им 600 тыс. долларов.

Правоохранители задержали обоих при получении части денежных средств – 300 тыс. долларов.

Читайте такжеРешение вопроса за сотни тысяч гривень: в Херсоне задержан депутат-лоббист (фото)Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 13,9 млн грн и 3 млн грн. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земельных участков государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области, общая стоимость которых составляет более 4 млрд грн.

Автор: Надя Пришляк