Злоумышленник хотел завладеть земельными участками и гидротехническими сооружениями, поделились в СБУ.

Служба безопасности Украины предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений и земельных участков государственной и коммунальной формы собственности в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным СБУ, в 2018 году гражданин Украины обратился с официальным запросом относительно собственности ряда гидротехнических сооружений и 12 земельных участков.

"Получив формальный ответ, что имущество не находится в собственности ни одного юридического или физического лица, взял их на "ответственное хранение". Впоследствии начал процедуру приватизации относительно указанных объектов", – говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Днепропетровщине разоблачили миллионную растрату при закупке COVID-аппаратурыПо данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Вышгородском и Обуховском районах Киевской области.

Напомним, в конце августа стало известно, что украинскому государству вернули несколько земельных участков оборонного назначения, которые были незаконно присвоены посторонними лицами в трех областях.

Автор: Светлана Закелова