Сейчас 17-летний и 18-летний грабители находятся в изоляторе временного содержания.

В Борисполе Киевской области задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили прохожего.

Об этом сообщает полиция Киевской области. "18-летний местный житель предложил знакомому 17-летнему молодому человеку совершить нападение с целью завладения имуществом, на что последний согласился. Находясь на одной из улиц города в темное время суток, правонарушители догнали прохожего — 16-летнего парня и начали наносить последнему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленникам удалось отобрать у парня мобильный телефон и кейс к беспроводным наушникам.

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"В дальнейшем нападавшие требовали у потерпевшего пароли к телефону и банковскому приложению, при этом угрожали убийством. Правоохранители установили нападавших. Сейчас фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания", - добавили правоохранители.

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В Украине время от времени случаются ограбления и иногда бывают довольно странные. Так, зимой в Тячевском районе Закарпатской области 22-летний мужчина ограбил группу колядников, которые возвращалась после приветствия односельчан с рождественскими праздниками.

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