Организатора банды уже судили за угон машин, сообщили в полиции.

На Киевщине разоблачена преступная группировка похитителей элитных иномарок, организатором которой была "хорошо известная в криминальных кругах личность" – 31-летний житель села Белогородка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, организатор ранее судим за угон авто и сбыт наркотиков.

Приспешником злоумышленника был 28-летний житель села Сарны – ранее судимый за разбой, угон авто и хулиганство.

По данным полиции также в эту преступную группу входили и двое жителей Бучанского района, которые совместно с 39-летним жителем Житомирщины похищали автомобили премиум-класса путем использования специальных средств-сканеров, далее перегоняли транспортные средства в отстойники и перебивали номера.

В сообщении сказано, что перед угонами автомобилей долго выбирали объект преступления, планировали пути отхода, а также заказывали специальную аппаратуру и изготовление ключей под конкретные иномарки.

Читайте такжеВ Киеве двое полицейских похитили человека и требовали у него $10 тысяч"Все осуществляли с усиленными методами конспирации и даже спецоборудование передавали бесконтактным методом", – добавили в полиции.

В сообщении отмечается, что на совершение преступления злоумышленники выезжали на черной иномарке "Hyundai Santa Fe", предварительно снимая номера, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В полиции сообщили о причастности этой преступной группы к угону в марте 2021 года машины "Toyota", которая принадлежала жителю Белогородки.

Правоохранители добавили, что злоумышленники в апреле в селе Софиевская Борщаговка угнали авто "Lexus". Оба автомобиля были 2020 года выпуска.

Сотрудники полиции установили место, где находились похищенные машины, и провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов, в результате которых изъяли специальные средства для похищения автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств, а также банковские карты.

Правоохранители по процессуальным руководством местной прокуратуры сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас полиция проверяет причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и других областей Украины.

Ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали болгарского наркобарона европейского масштаба – 55-летнего Эвелина Банева-Брендо. Злоумышленника разыскивал Интерпол.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк