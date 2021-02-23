На участке, где произошла авария, движение временно заблокировано.

На 40 км автодороги Киев — Чернигов вблизи села Залесье в направлении Киева произошло ДТП с участием пяти авто.Читайте такжеПатрульные поймали в Киеве пьяного водителя маршрутки (фото)

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, в результате аварии есть погибшие и травмированные.

На указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется встречной полосой движения.

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник, предварительно, на месте происшествия погибли два человека.

"Якобы легковой автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, из-за чего произошла авария", – пишут СМИ.

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Автор: Ольга Робейко