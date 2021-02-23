Авария произошла утром 23 февраля / фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На 40 км автодороги Киев — Чернигов вблизи села Залесье в направлении Киева произошло ДТП с участием пяти авто.Читайте такжеПатрульные поймали в Киеве пьяного водителя маршрутки (фото)

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, в результате аварии есть погибшие и травмированные.

На указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи. Объезд осуществляется встречной полосой движения.

Авария произошла утром 23 февраля / фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Как сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник, предварительно, на месте происшествия погибли два человека.

"Якобы легковой автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, из-за чего произошла авария", – пишут СМИ.

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Автор: Ольга Робейко