В результате ДТП один человек погиб, десятки пострадали.

На юго-западе Турции перевернулся автобус с украинскими туристами.

По информации местных СМИ, автобус доставлял украинских туристов из Бодрума в Денизли.

Предварительно, туристический автобус выехал на встречную полосу движения и столкнулся со студенческим шаттлом.

В результате ДТП один человек погиб, пострадали от 30 до 49 человек, по разной информации.

Как пишет dha.com.tr, ДТП произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени.

Сообщается, что кроме украинцев, в автобусе находились граждане России. Всего 41 турист.

Вероятно, у водителя автобуса случился сердечный приступ, и он выехал на полосу встречного движения. Мужчина умер.

Ранее сообщалось, что 7 сентября в Польше в аварии пострадали семеро украинцев, а в начале августа на западе Турции перевернулся пассажирский автобус. Тогда в ДТП погибли 14 человек, еще 18 пострадали.

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Автор: Катерина Шварц