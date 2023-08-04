Животное жило на улице в клетке, но как-то сумело ее открыть и убежало.

В Хмельницкой области обезьяна по прозвищу Гарик, сбежавшая от хозяина, уже неделю "терроризирует" жителей сила. Животное покусало ребенка, из-за чего девочке приходится проходить терапию от бешенства.

"Ребенку 14 лет, вечером мы были на огороде и увидели обезьяну. Она прибежала к нам. Малая рядом с ней стояла и что-то рукой провела, а та на нее вскочила и уцепилась ей лапами передними за руку и зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку", – рассказала мать девочки "Суспільному".

Владельца обезьяны уже нашли – им оказался переселенец из Харькова. По его словам, знакомые, выехавшие в Испанию, отдали ему животное на некоторое время. Обезьяна жила на улице в клетке, но как-то сумела ее открыть и убежала.

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Гарика пытались поймать сачком и с помощью медпрепаратов, но тщетно – неуловимый зверь продолжает бегать по деревне и воровать еду.

Инциденты с животными: другие новости

В Италии хотят казнить медведя, который убил туриста. Животное загрызло 26-летнего мужчину в Альпах в апреле. Над медведем даже устроили суд.

Между тем в Японии дельфины напали на людей. На пляже города Михама после встречи с ними получили травмы четыре человека. Один из пострадавших получил переломы ребер и укусы на руках. Всего в этом году там зарегистрировали уже шесть подобных нападений.

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