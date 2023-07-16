Ученым также известно, что помимо враждебности к людям, дельфины иногда ведут себя крайне жестоко по отношению к другим морским обитателям.

В Японии на пляже города Михама четыре человека подверглись нападению дельфинов и были травмированы.

Как сообщает Би-би-си, один из пострадавших получил переломы ребер и укусы на руках. Дельфин напал на него всего в нескольких метрах от берега. Другой пострадавший - 40-летний мужчина, плававший рядом с берегом, также был искусан дельфином.

В тот же день от нападения дельфинов пострадали еще два человека.

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По данным полиции, в этом году в этой местности зарегистрировано уже шесть подобных нападений. На городском пляже даже были установлены знаки, предупреждавшие отдыхающих о том, что приближаться и прикасаться к дельфинамним опасно.

Ученые предположили, что дельфины очень нервничают, когда недалеко от них плавают люди, поскольку это нарушает привычное поведение этих животных.

Ученым также известно, что кроме чувства вражды к людям, дельфины иногда могут испытывать его и к другим морским обитателям, нападая на них, но сразу не убивая. При этом, ученым не известно, почему дельфины нападают на животных, которые не являются их добычей. Они допускают, что это может быть из-за конкуренции за пищу.

Нападения дельфинов на людей

В 2013-2014 годах в Ирландии была зафиксирована серия нападений дельфинов на людей. У одной из жертв диких животных было сломано ребро.

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