Обезьяну Чичи уговорили вернуться "домой" с помощью лакомств.

Интересный день выдался в прифронтовом Харькове. Обезьяна Чичи сбежала из зоопарка и разгуливала по городу.

Милые и трогательные видео обнародовали очевидцы в Сети.

Отмечается, что бунтарку забрали из разбомбленного россиянами "Экопарка". За все время после переезда она не в первый раз предпринимает попытки сбежать.

Видео дня

В это раз Чичи распутала сетку и открыла замки. Других подробностей о побеге "спецагентки" неизвестны.

Сотрудники зоопарка, приехавшие за беглянкой, уговаривали животное вернуться. С ней разговаривали и предлагали лакомства. Также ей привезли ее любимую кофту.

Как ранее сообщал УНИАН, харьковский экопарк более месяца находился под постоянными обстрелами россиян. Враг в упор бил по животным и сотрудникам, пытающимся кормить четвероногих – среди животных и людей есть жертвы.

Из-за обстрелов многие вольеры были повреждены, напуганные животные едва не разбежались по улицам. Владелец экопарка Александр Фельдман в отчаянии даже обнародовал обращение, что хищников придется усыпить. После этого со всей страны откликнулись люди, готовые спасти животных и заботиться о них.

В частности, совместными усилиями, ранее в Днепр удалось вывезти полтора десятка крупных животных из харьковского экопарка. Отсюда после отдыха животные отправятся в Киев и на запад Украины.

Ранее волонтеры также смогли вывезти из харьковского экопарка кенгуру и тапиров

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