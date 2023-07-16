Дело уже дошло до рассмотрения апелляции на решение о казни.

В Италии идет суд над бурым медведем, который в апреле загрыз 26-летнего мужчину в Альпах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Итальянский суд в пятницу приостановил действие решение нижестоящей инстанции, которая назначила усыпление медведя-убийцы. Судьи римского административного суда, заявили, что медведя следует держать в неволе в целях общественной безопасности, а постановление об отбраковке было "непропорциональным" и ненужным.

Глава провинции Тренто, где произошел инцидент, настаивал на уничтожении медведя, в то время как группы по защите прав животных боролись за то, чтобы его пощадили. Окончательное решение по медведю ожидается не раньше следующего заседания апелляционного суда в декабре.

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Отмечается, что гористый район вокруг северного города Тренто был заселен медведями в 1999 году в рамках программы ЕС по восстановлению европейской природы. Однако после этого произошло несколько инцидентов с нападениями медведей на людей.

По данным местных органов власти, в 2021 году в районе Тренто было около 100 диких медведей, и с 2015 года их число увеличивается примерно на 10% в год. Губернатор Маурицио Фугатти заявил, что оптимальное количество составляет около 50, и что в его провинции сейчас около 70 "лишних" медведей.

Инциденты с медведями – последние новости

Ранее УНИАН писал, что в лесах Ровенской области разгуливает медведь-хулиган. Как выяснилось, зверь разрушил пасеку на территории одного из производственных хозяйственных кооперативов. Поскольку медведи в Ровенской области не водятся, специалисты предполагают, что животное могло прийти туда с территории Беларуси или сбежать из нелегального зверинца.

А в Забайкальском крае России жители поселка Куанда объелись мясом медведя и загремели в больницу с отравлением. За помощью к врачам с жалобой на отравление обратились девять человек, среди них ребенок.

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