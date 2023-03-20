Оккупанты угрожают незаконным лишением свободы и насильственными действиями.

На оккупированной части Херсонской области россияне угрожают местному населению. Захватчики заставляют отмывать российский паспорт.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, россияне запугивают жителей области карательными действиями из-за отсутствия российского паспорта.

"На блокпостах временно оккупированной территории Херсонщины россияне угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при следующей проверке документов", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области - последняя информация

20 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области. Так, жителей Скадовска и Каланчака заставляли ускорить получение российских паспортов, угрожая конфискацией имущества.

Кроме того, в селе Стрелковое так называемая местная "власть" готовит распоряжение о принудительном отчуждении домов украинцев, которые эвакуировались, чтобы заселить туда российских военных.

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