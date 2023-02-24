Это делается в связи с приближением посевной кампании в регионе.

Полтысячи саперов из частных фирм международных партнеров прибудут в Херсонскую область для проведения гуманитарного разминирования.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram. По его словам, они приедут уже на следующей неделе.

В связи с приближением начала посевной кампании в Херсонской области, гуманитарное разминирование имеет большое значение. Оно нужно, чтобы обеспечить безопасность фермеров во время выполнения их работы.

Видео дня

Сейчас в регионе действует 43 расчета подразделений Вооруженных сил Украины и МВД, которые занимаются оперативным разминированием дорог, объектов электро - и газоснабжения.

Война в Украине: заминированная территория

По словам президента Владимира Зеленского по состоянию на 8 декабря 2022 года в Украине так называемое "минное загрязнения" охватывало около 170 тысяч квадратных километров - это более четверти территории страны.

Издание Sky News 29 января 2023 года назвало Украину самой заминированной страной мира.

11 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с тем, что из-за российской агрессии Украина на сегодня является одной из самых загрязненных минами и снарядами стран в мире, будет создан центр центр гуманитарного разминирования.

Вас также могут заинтересовать новости: