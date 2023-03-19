Пиротехники и взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории.

С начала полномасштабного вторжения взрывотехники обследовали уже более 100 тысяч гектаров территории и обезвредили более 400 тысяч снарядов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения. Также более 200 тысяч взрывоопасных предметов уже изъято.

Он поблагодарил всех, кто осуществляет работу по разминированию территорий. В частности, глава государства отметил пиротехников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Александра Дворецкого из Тернополя и Романа Шутила из Луганщины, которые почти шесть месяцев подряд работают на Херсонщине, возвращая безопасность украинцам. Спасибо и Роману Радавчуку из Киевской области, который работает на Николаевщине, разминируя объекты энергетики. Спасибо Василию Поповичу из Черновцов за разминирование в Донецкой области. Евгению Захарову из Киева - за разминирование в Харьковской области", - сказал Зеленский.

Он также пожелал скорейшего выздоровления Евгению Мельнику, Андрею Маковийчуку, Виталию Руденко, Владимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - пиротехникам ГСЧС, которые разминировали территорию Херсонщины и получили ранения.

"Я благодарю взрывотехников нашей полиции. Андрею Илькиву, Тарасу Сало, которые работали в деоккупированных районах Киевской и Харьковской областей. Спасибо Анатолию Чечельницкому за разминирование в Николаевской области. Спасибо Игорю Заболотному, Татьяне Кузубовой, Валерию Онуло, Марине Островской и Вячеславу Яровому за разминирование на Харьковщине, Донетчине, Черниговщине, Херсонщине, Киевщине. Спасибо саперам Национальной гвардии Украины и наших Вооруженных сил", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что выгнать оккупанта, очистить украинскую землю от всех следов государства-зла и наказать террористов - это сейчас основные задачи.

Разминирование территорий - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным ГСЧС, по состоянию на 23 января взрывоопасными предметами потенциально загрязнена почти треть всех территорий Украины. Пиротехники сегодня в основном работают в Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил о намерении создать прецедент быстрого и масштабного разминирования территорий. В частности, он предложил Канаде возглавить глобальные усилия по разминированию территории Украины.

В конце февраля стало известно, что полтысячи саперов из частных фирм международных партнеров прибудут в Херсонскую область для проведения гуманитарного разминирования. Оно нужно, чтобы обеспечить безопасность фермеров во время выполнения их работы.

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