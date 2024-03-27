Глава ОВА призвал жителей Херсонщины не посещать места, где еще не работали взрывотехники.

В Херсонской области двое мужчин подорвались на российской мине. Трагедия произошла в селе Червоный Маяк, сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"В результате детонации 38-летний мужчина получил тяжелые ранения: минно-взрывную травму, травматическую ампутацию ног. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики борются за его жизнь", – говорится в сообщении.

Еще один мужчина, к сожалению, погиб на месте, добавил Прокудин. Глава ОВА призвал жителей Херсонщины не посещать места, где еще не работали взрывотехники.

Видео дня

"Если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте, это может стоить вам жизни! Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке полицейским или спасателям", – подчеркнул он.

Минная опасность в Украине

Из-за войны, которую РФ начала против Украины, немалая часть украинских территорий усеяна минами и другими боеприпасами. В СМИ даже прогнозировали, что на полное разминирование понадобятся сотни лет.

Так, издание TIME писало, что на это уйдет 757 лет. Авторы материала отмечали, что масштабы загрязнения территорий Украины минами и снарядами являются крупнейшими со времен Второй мировой войны. Из-за российской агрессии наше государство стало наиболее заминированной страной в мире, опередив Афганистан и Сирию.

Вас также могут заинтересовать новости: