Ему инкриминируют участие в террористической организации.

В Херсонской области российские оккупанты похитили экс-командира корабля "Славутич" Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Алексея Киселева.

Об этом сообщил его сын Артем Киселев на своей странице в социальной сети Facebook.

"22 июля представители банановых республик похитили моего отца, Киселева Алексея, экс-командира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера, из оккупированного города Геническ Херсонской области. Где они держали его несколько дней - неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и увезли в Симферопольское СИЗО", - рассказал мужчина.

Киселева обвиняют в участии в террористической организации. Речь идет о батальоне имени Номана Челебиджихана, в котором мужчина занимался гуманитарной помощью и помогал жителям оккупированного Геническа.

29 июля "суд" избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев под стражей в СИЗО Симферополя. Сын отмечает, что физическое состояние его отца говорит об избиении и, возможно, пытках.

"Очевидно, что это дело абсолютно сфабриковано и все действия - незаконны. К сожалению, законы на оккупированных территориях сейчас не действуют, именно поэтому кроме фиксации, наши правоохранительные органы ничего не могут с этим сделать", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне российские захватчики угнали пассажирский теплоход для переправы военных через Днепр.

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