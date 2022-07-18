Дмитрий Орлов заявил, что служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС.

Российские военные похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской атомной электростанции. Оккупанты прибегают к новым методам террора.

Об этом рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Вчера - 17 июля - они захватили и увезли в неизвестном направлении начальника службы охраны окружающей среды Игоря Квашнина. На данный момент его местонахождение невозможно установить", - говорится в сообщении.

По словам Орлова, эта служба отвечает за безопасность окружающей среды АЭС, то есть за отсутствие загрязнения какими-либо веществами.

Как ранее сообщал УНИАН, с 4 марта Запорожская АЭС контролируется российскими захватчиками. Также под оккупацией находится город-спутник оп ЗАЭС Энергодар.

По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.

Позже глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что российские оккупанты завозят технику на захваченную Запорожскую АЭС и обстреливают Украину.

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