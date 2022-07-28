Теплоход был пришвартован на Карантинном острове.

Российские захватчики в оккупированном Херсоне похитили пассажирский теплоход для переправы своих войск через Днепр возле Антоновского моста.

Об этом сообщает полиция Херсонской области в социальной сети Facebook.

"В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове. Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - говорится в сообщении.

Кроме того, в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".

"За минувшие сутки на Херсонщине из-за обстрелов российскими военными 7 человек погибли, 6 получили ранения. В результате ракетных атак повреждены и разрушены дома в четырех населенных пунктах", - говорится в сообщении.

По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути оккупантов.