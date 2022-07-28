Российские захватчики в оккупированном Херсоне похитили пассажирский теплоход для переправы своих войск через Днепр возле Антоновского моста.
Об этом сообщает полиция Херсонской области в социальной сети Facebook.
"В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове. Сейчас известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - говорится в сообщении.
Кроме того, в трех селах Бериславского района вооруженные военнослужащие РФ незаконно завладели автомобилями гражданских "ВАЗ-2106" и "Фольксваген Бора", а также грузовыми автомобилями "ГАЗ-3307" и "ГАЗ-53".
"За минувшие сутки на Херсонщине из-за обстрелов российскими военными 7 человек погибли, 6 получили ранения. В результате ракетных атак повреждены и разрушены дома в четырех населенных пунктах", - говорится в сообщении.
По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути оккупантов.