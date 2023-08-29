Людей похищали прямо с улиц и помещали в подвалы для "допросов".

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому полковнику Виктору Бедрику - заместителю командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, убивавшего гражданских в Херсонской области.

Во время оккупации Херсона он стал "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задачи Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе, сообщили в СБУ.

Сразу после своего "назначения" Бедрик приказал обустроить пыточные в Херсоне. Туда оккупанты свозили местных, похищая их с собственных домов или улиц города, прежде всего во время антироссийских митингов.

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"В камерах этих тюрем людей избивали, применяли к ним ток, оставляли без пищи и воды, а также угрожали расстрелом", - рассказали в СБУ.

Одна из пыточных была оборудована в подвале захваченного оккупантами в Херсоне админздания - этажом ниже кабинета Бедрика. Следовательно, по данным следствия, он не только наблюдал за тем, как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении пострадавших.

"Установлено, что Бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины, выступавших против оккупационного режима РФ. Двое из этих пострадавших были замучены до смерти", - сообщили в ведомстве.

Чтобы скрыть свои преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", что якобы находили погибших "уже мертвыми посреди города".

В СБУ подчеркнули, что также задокументирована преступная деятельность "наблюдателя" за заключенными Александра Чичкана, который является подчиненным Бедрика. Им обоим объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленников к ответственности независимо от места их нахождения", - добавили правоохранители.

На Херсонщине в пыточные забирали даже женщин

Как известно, во время оккупации российские террористы в Херсоне задерживали местных, похищали их с улиц и домов, а затем пытали, издевались и вынуждали находиться в нечеловеческих условиях. Не стали исключением и местные женщины. Некоторые из них рассказали о пережитом во время незаконного задержания в Херсоне. Им угрожали изнасилованием и убийством родных, издевались, избивали, пытали водой и электрическим током.

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