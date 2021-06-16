В ночь на 16 июня в Алешках Херсонской области мужчина открыл огонь по людям, но погиб сам.
Местное издание "Новый день" пишет, что на углу улиц Крылова и Олимпийской нашли трех раненых в возрасте от 30 до 65 лет.
"Один из них получил заряд дроби в бедро, истек кровью и скончался на месте. Еще двоим также попали в ноги, но они "дотянули" до больницы. По свидетельству медиков, которые работали на месте вызова, от раненых пахло алкоголем, однако об обстоятельствах стрельбы они говорили неохотно", - сообщает издание.
По данным OBOZREVATEL, двое людей сидели на лавочке и отдыхали, когда к ним подошел гражданин и дважды выстрелил им в ноги. Раненые упали, а неизвестный пытался добить их рукоятью обреза, но невольно выстрелил себе в бедро. До приезда скорой он истек кровью и умер.
Издание отмечает, что жизни двух других пострадавших сейчас ничего не угрожает. Что именно случилось той ночью, должны выяснить правоохранители.
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