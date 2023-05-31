На теле обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых - переломанные ребра.

В Херсонской области эксгумировали тело мужчины, убитого оккупантами в пыточной.

Как сообщает Офис генерального прокурора, весной 2022 года во ходе временной оккупации Херсона российские оккупанты незаконно задержали местного жителя.

Его содержали в подвальном помещении здания, которое оккупанты обустроили для заключения и пыток граждан.

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"По предварительным данным, в течение двух недель к нему применялись пытки, повлекшие смерть", - отметили в прокуратуре.

По информации ведомства, при поверхностном осмотре выявлены признаки многочисленных повреждений, среди которых – переломанные ребра.

"Сейчас тело мужчины направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавили в прокуратуре.

По факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), проводится расследование.

Пытки оккупантами людей в Херсонской области: что известно

По данным генерального прокурора Украины Андрея Костина, на территории освобожденной от оккупантов части Херсонской области обнаружено 11 застенков и 13 мест несвободы. Проверяется информация о незаконном содержании почти одной тысячи человек.

11 мая сообщено о подозрении заместителю начальника управления Росгвардии Ростовской области, полковнику полиции РФ, организовавшему пыточную во время оккупации Херсона и лично отдававшему приказы применять насилие к сотням незаконно задержанных гражданских.

По данным следователей, в захваченном помещении изолятора временного содержания с марта по октябрь 2022 года содержали и подвергали пыткам более двухсот человек, среди которых были проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей.

Известно, что не менее трех человек замучили до смерти, а многих вывезли на оккупированную территорию.

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