Он лично отдавал приказы применять насилие к сотням незаконно задержанных гражданских, пока известно по меньшей мере о трех замученных до смерти.

Сегодня прокуроры Херсонской областной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю начальника Управления "Росгвардии" Ростовской области, полковнику полиции РФ, который организовал пыточную во время оккупации Херсона и лично отдавал приказы применять насилие к сотням незаконно задержанных гражданских.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Отмечается, что также о подозрении сообщено трем его приспешникам. Всем четверым сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следователей, в захваченном помещении изолятора временного содержания с марта по октябрь 2022 г. содержали и подвергали пыткам более двухсот человек.

Видео дня

Сто шестьдесят из них обратились в органы правопорядка. Работа по установлению других пострадавших продолжается.

"Это были преимущественно проукраинские активисты, волонтеры, ветераны, родственники правоохранителей. Некоторых держали часами, других - месяцами. В ужасных антисанитарных условиях. Избивали и пытали, ограничивали в еде и воде, отказывали в оказании медицинской помощи. По меньшей мере 17 мужчин применяли пытки половых органов электротоком", - информируют прокуроры.

Отмечается, что как во времена НКВД, из людей "выбивали" признания в том, чего они не делали. Пытались заставить к сотрудничеству с оккупационной "властью". Обвиняли в связях с движением сопротивления и требовали информацию о Силах обороны Украины.

Уже известно, что по меньшей мере трое пленников были замучены до смерти. Шестерых - принудительно вывезли на временно оккупированные территории.

"Этот случай, к сожалению, является нередким. Только на Херсонщине выявлено 11 пыточных и 13 мест удерживания людей. Проверяется информация о незаконном содержании почти 1000 человек", - подчеркнул генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Оккупанты обустраивают застенки и территории Украины

Как сообщал УНИАН, в мае этого года СБУ сообщила, что идентифицированы предатели, которые во время оккупации обустроили пыточную в Николаевской области. Речь идет о командире одного из полков террористической организации "ДНР" и двух его подчиненных.

Также В мае Генштаб рассказал о пыточной, которую россияне обустроили в Чаплинке. Там удерживали даже несовершеннолетних.

В целом российские пыточные находят на всех территориях, которые ранее были под оккупацией РФ. Широко известен зверский поступок россиян в отношении жителей села Ягодное. Они согнали в подвал людей и держали там в нечеловеческих условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: