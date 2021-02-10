Полицейские безосновательно избили фермеров и применили к ним наручники.

Троим сотрудникам полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 9 сентября 2020 года трое полицейских в составе группы быстрого реагирования на служебном автомобиле Skoda Octavia осуществляли патрулирование Сахновщинского района области.

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«Во время патрулирования они обнаружили в поле вблизи с. Дар-Надежда комбайн и трактор с прицепом, рядом с которыми находились мужчины, занимавшиеся ремонтом комбайна. Работники полиции выдвинули мужчинам необоснованную требование о предоставлении документов, подтверждающих право собственности на земельный участок и транспортные средства. На указанное требование мужчины сообщили, что документы находятся по месту их проживания и их могут привезти», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчины продолжили выполнять ремонтные работы на комбайне, а сотрудники полиции без всяких на то оснований нанесли им удары руками и ногами по туловищу, а также применили наручники.

Полицейским сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 365 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Светлана Макринская