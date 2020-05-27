В Харьковской области накрыли подпольные цеха по изготовлению алкоголя

Также выявлено два места реализации незаконно изготовленных алкогольных изделий.

В Харьковской области правоохранители выявили два подпольных цеха по производству ликеро-водочных изделий, изъяв 34 тонны продукции.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков") установлено, что на территории Харькова и области организовано подпольные производства ликеро-водочных изделий с целью дальнейшего сбыта.

«В ходе следственных действий обнаружено два цеха по производству ликеро-водочных изделий, один из которых расположен во Фрунзенском районе города Харькова, а другой - в пгт Песочин, и два места реализации незаконно изготовленных алкогольных изделий», - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных 26 мая прокуратурой Харьковской области совместно с ГУ ГФС в Харьковской области, изъято оборудование для незаконного изготовления алкогольных напитков (фильтры, баллоны, шланги, насосы), спирт, смеси для изготовления коньяка, а также контрафактный товар в кубовых емкостях и пластиковых баклажках по 5, 10, 20 литров общим объемом около 34 тонн.

Отмечается, что злоумышленники спирт фильтровали и очищали, после чего использовали для изготовления алкогольных напитков.

Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

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