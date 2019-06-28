В Чернигове в подпольном цехе изготавливали водку из разбавителя лакокрасочных изделий

Злоумышленники в антисанитарных условиях разливали фальсифицированную водку элитных марок.

В Чернигове ликвидировали подпольный цех, где в промышленных масштабах изготовляли фальсифицированную водку из жидкости для разбавителя лакокрасочных изделий.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления ГФС в Черниговской области.

Подпольное производство организовал житель Чернигова в собственном частном доме и арендованном складском помещении. Он реализовывал свою продукцию под видом известных торговых марок, в том числе Finlandia, оптовым покупателям в Черниговской области и в других регионах. Покупателей находил через интернет, в том числе и с помощью запрещенной в Украине соцсети, активно пользовался мобильными сервисами.

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Ежемесячно в подпольном цехе производилось до 30 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков.

"Спирт он получал из жидкости для разреживания лакокрасочных изделий, путем очистки ее кустарным способом", - рассказали в ДФС.

Из незаконного оборота изъято 12,4 тонны спирта и 1,7 тонны готового к реализации фальсификата. Также были изъяты оборудование для изготовления, розлива и упаковки алкогольных напитков и спирта, фурнитура, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта. Общая стоимость изъятого составляет 3,4 миллионов гривень.

Ранее УНИАН сообщал, что в феврале этого года в Чернигове правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного элитного алкоголя.