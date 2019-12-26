Под Новый год в Одесской области накрыли крупную партию фальсифицированной водки

Поддельный алкоголь планировали реализовать перед новогодними праздниками.

В Одесской области на складе обнаружили почти 20 тыс. бутылок фальсифицированной водки.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 25 декабря прокуроры совместно с сотрудниками оперативных подразделений ГФС и полицией во время обыска одного из складских помещений в Беляевском районе обнаружили и изъяли большое количество поддельных алкогольных напитков.

Как отмечается, из незаконного оборота изъяты более 19,5 тыс. бутылок контрафактной водки «Пшеничная Краля», «Пшеничная Пьяная Хата» и настойки «Перечной».

«Продукция оклеена марками акцизного налога сомнительного происхождения», - сообщили в пресс-службе.

Стоимость изъятого составляет более 760 тыс. грн. Товар с этого склада продавался на территории всей области. Как предполагается, он предназначался для продажи в торговых «точках» региона, в частности, перед новогодними праздниками.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области. Расследование проводится по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса ("незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров").