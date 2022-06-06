Женщина погибла на месте.

На Харьковщине мужчина убил свою любовницу, потому что та хотела раскрыть глаза его женщине. 44-летний житель поселка Константиновка до смерти забил 27-летнюю избранницу кирпичом.

Об этом сообщается на странице Харьковской областной прокуратуры в Facebook.

"По данным следствия, 3 июня 2022 года в пгт Константиновка мужчина встретился со своей 27-летней любовницей. Женщина сообщила, что собирается рассказать об их отношениях его жене. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина поднял с земли кусок кирпича и нанес им потерпевшей не менее пяти ударов в голову. Женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В тот же день мужчину задержали. 6 июня следственный судья Богодуховского районного суда принял подозрение, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове во время перестрелки погибли три человека.

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