Его жена получила травмы, сейчас она находится в больнице.

На Харьковщине автомобиль с супругами подорвался на российском взрывном устройстве.

Как сообщает Офис генерального прокурора,, 65-летний мужчина погиб на месте. Его 63-летняя жена получила травмы, сейчас она находится в больнице.

Трагическое событие произошло 30 декабря в селе Борщевая Харьковского района возле леса.

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Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, полиция сообщила, что на Харьковщине в лесу буквально взорвались супруги из поселка Боровая. При осмотре места, где обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины, полиция установила, что граждане подорвались на вражеской растяжке.

Ранее в октябре на вражеской мине подорвались пиротехники. Тогда в результате взрыва один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

А 28 декабря глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в лесу на Харьковщине на вражеской мине подорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы. Глава ОВА в очередной раз призвал всех к внимательности и осторожности, особенно на деоккупированных территориях области.

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