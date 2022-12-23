Россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов.

В эти сутки российские оккупанты наносили ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже. Россияне обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов", - отметил он.

По словам главы ОВА, в Волчанской громаде горели гаражи, а в результате попаданий поврежден хозяйственный блок центральной районной больницы. Ранения получили 4 работника районной больницы - 3 мужчин и 1 женщина, один мужчина 62 лет также получил осколочные ранения.

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"Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет. Обстрелы оккупантов разрушили жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. Без пострадавших. Остается высокой минная опасность. В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу подорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее", - проинформировал Синегубов.

Ситуация на Харьковщине: последние новости

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад российская ракета попала в больницу в недавно освобожденном Купянске.

Раньше Россия нанесла удары по Харьковской области и областному центру. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300. В результате удара оккупантов Харьков остался полностью без света но начались проблемы со связью.

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