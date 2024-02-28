Для пограничников даже припасли похоронные венки, чтобы все выглядело правдивее.

На одном из контрольных постов Закарпатья пограничники остановили машину, водитель которой утверждал, что является таксистом и везет пассажиров на похороны бабушки.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Там отмечают, что мужчины, которые хотели сбежать из Украины, придумали "черную" легенду.

"Мужчины, которые находились в салоне, факта "смерти" бабушки не отрицали, еще и венки поминальные продемонстрировали как доказательство. Однако имени и адреса проживания родственницы не знали", - говорится в сообщении ГПСУ.

Пограничники выяснили, что пассажиры заплатили водителю по $2000, чтобы попасть в Румынию, а легенду о похоронах придумали переправщики.

Сейчас оперативники устанавливают круг причастных к нарушению лиц.

Не все истории о границе имеют хорошее завершение

На днях мужчина пытался незаконно попасть из Украины в Молдову, однако ему помешали волки. По информации Государственной пограничной службы Украины, пограничники получили через службу "Доверие" сообщение, в котором мужчина признается, что пытался незаконно пересечь границу, но увидел волков и испугался.

Пограничники со служебной собакой нашли мужчину недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области. Его пришлось снимать с дерева.

В ГПСУ сообщают, что не все истории с незаконным пересечением границы имеют счастливое завершение. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано 20 случаев гибели в реке Тиса, что в Закарпатской области.

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