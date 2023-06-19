Он призвал призвал к срыву мобилизации в ВСУ, его передали работникам СБУ.

На въезде в столицу пограничники остановили священника Украинской православной церкви Московского патриархата, в мобильном телефоне которого обнаружили пророссийский контент и подписки на Фейсбук-страницы президента России Владимира Путина и бывшего президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.

"Дьявольская пропаганда задурила еще одного священника", - сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что священник осуществлял денежные переводы на счета в РФ.

"Открытые источники информации сообщают, что мужчина призвал к срыву мобилизации в ВСУ, а в 2015 агитировал украинцев уклоняться от военной службы и дезинформировал о Революции достоинства", - сказано в сообщении.

Теперь священнослужителем, любителем "русского мира" будет заниматься Служба безопасности Украины.

Преступная деятельность УПЦ МП - детали

Это очередной случай выявления священников бывшей УПЦ МП, которые поддерживают Россию. 25 мая 2023 года ГПСУ сообщила, что на въезде в Киев остановили клирика церкви, которая ранее признавала принадлежность к Московскому патриархату. В его телефоне нашли просьбу о молитве "за распятого и сожженного заживо сироту-оккупанта" и другую российскую пропаганду.

Также в мобильном телефоне 45-летнего уроженца Черниговской области пограничники обнаружили немало контента с символикой России, ее прокси-образований на оккупированных территориях Украины и коммунистического тоталитарного режима. Были у него также фото военной техники.

В ГПСУ также рассказали, что в подписках священника нашлось немало каналов, профилей с антиукраинским контентом, а в телефонной книге – номеров абонентов российских операторов.

Вас также могут заинтересовать новости: