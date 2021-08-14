По состоянию на 21:40 поиски продолжаются.

На горе Говерла в Карпатах исчез маленький мальчик, отставший от туристической группы.

Об этом вечером в субботу 14 августа рассказали в ГСЧС.

Шестеро туристов взбирались на гору по зеленому маршруту из Коломыи. Около 19:05 вблизи пгт Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения.

"По состоянию на 21:40 поиски заблудившегося мальчика на горе Говерла продолжаются. Для проведения поисковых работ привлечены 16 человек и 4 единицы техники ГСЧС и 11 военнослужащих ВСУ. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ГСЧС города Яремче", - отметили спасатели.

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Автор: Катерина Комолова