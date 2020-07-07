В Станице Луганской разрушили знак "Украина" (фото)
08:52, 07 июля 2020Происшествия
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Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.
Разрушен знак "Украина" / фото facebook.com/csomvd
Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской на Донбассе 52-летний местный житель разрушил знак "Украина".
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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый, безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.
Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.
Разрушен знак "Украина" / фото facebook.com/csomvd
Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке срезали один из символов "Донбасс-Арены".
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