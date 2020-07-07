В Станице Луганской разрушили знак "Украина" (фото)

Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской на Донбассе 52-летний местный житель разрушил знак "Украина".

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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый, безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке срезали один из символов "Донбасс-Арены".

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