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В Станице Луганской разрушили знак "Украина" (фото)

08:52, 07 июля 2020
Происшествия
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Разрушен знак "Украина" / фото facebook.com/csomvd

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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что к происшествию причастен ранее судимый, безработный 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

Разрушен знак "Украина" / фото facebook.com/csomvd

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке срезали один из символов "Донбасс-Арены".

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