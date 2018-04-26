"Футбола больше нет": в Донецке срезали один из символов "Донбасс-Арены" (фото)

В Горловке также срезают и сдают в металлолом ненужные больше рекламные борды.

В оккупированном Донецке срезали и увезли стелу ФК "Шахтер", которая стояла у "Донбасс Арены".

Соответствующие фото опубликовал в Facebook журналист Денис Казанский.

"Футбола больше нет, стела тоже не нужна. Стадион, впрочем, тоже", - подписал он фото.

Впрочем, возможно, буквы сняли и увезли для того, чтобы очистить их от надписей, а потом снова вернут на место.

По его словам, в Горловке также срезают и сдают в металлолом ненужные больше рекламные борды.

"Рекламировать больше нечего, рекламные конструкции бесполезны. Кому ещё "Новороссию"? Смотрите, как хорошо стало", - пишет он.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.