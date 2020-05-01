На Днепропетровщине разбился легкомоторный самолет: есть жертвы (фото, видео)

Воздушное судно «Grumman» упало за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка».

В Днепропетровской области упал легкомоторный самолет. В результате аварии двое людей погибли - пилот и пассажир.

Трагедия произошла сегодня, 1 мая. В 16:26 в Службу спасения поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи об аварии вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинськой, сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области в Facebook.

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Предположительно, пилот не справился с управлением. Воздушное судно «Grumman» упало за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка».

Пожар локализован в 16:51, ликвидирован в 17:10. К ликвидации последствий аварии привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал ранее УНИАН, в южнокорейском городе Инчхон 29 апреля произошел масштабный пожар на строительной площадке склада. Жертвами пожара стали не менее 38 человек, еще 10 получили травмы.