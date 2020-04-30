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В Южной Корее из-за масштабного пожара погибли 38 человек

03:17, 30 апреля 2020
Мир
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На момент возгорания на стройплощадке находились 78 человек / фото: Yonhap

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Об этом сообщает издание Yonhap.

Жертвами пожара стали не менее 38 человек, еще 10 получили травмы.

Возгорание произошло около 13:30 по местному времени 29 апреля на стройплощадке. На момент возгорания там находились 78 человек, местонахождение большинства из которых до сих пор неизвестно.

По предварительной версии, пожар был вызван взрывом газа при проведении строительных работ на одном из подземных этажей площадке. Поэтому часть людей могла погибнуть из-за давки, которая образовалась после взрыва.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля на одном из шести крупнейших вокзалов Франции – Лионском вокзале в Париже – произошел масштабный пожар.

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