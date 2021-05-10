Пожар на свалке в Днепропетровской области / фото dsns.gov.ua
В Днепропетровской области продолжается ликвидация пожара на территории Павлоградского полигона бытовых отходов.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре на территории свалки, что вблизи поселка Богуслав, поступила в 6:32.
На месте пожарные установили, что на территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.
Пожар локализован в 09:36, ликвидация продолжается.
Фото dsns.gov.ua
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