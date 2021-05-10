На территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.

В Днепропетровской области продолжается ликвидация пожара на территории Павлоградского полигона бытовых отходов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре на территории свалки, что вблизи поселка Богуслав, поступила в 6:32.

На месте пожарные установили, что на территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.

Пожар локализован в 09:36, ликвидация продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова