На Днепропетровщине две вандалки разгромили вагон электрички (видео)

В новом вагоне они растолокли раму окна и разбросали обломки.

В Днепропетровской области две девушки ради развлечения разгромили вагон электрички на Днепропетровщине и свои забавы сняли на видео и выложили в соцсети, чтобы похвастаться.

Об этом сообщает ТСН.

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В новом вагоне, в частности, они растолокли раму окна и разбросали обломки. Это произошло накануне вечером в пригородном поезде "Пятихатки-Днепр". Девушек на видео опознали соседи. Говорят, что обе недавно закончили школу. Одна из них учится на парикмахера.

"Укрзализныця" уже обратилась в полицию и будет требовать возмещения убытков.

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