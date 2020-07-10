На Днепропетровщине две вандалки разгромили вагон электрички (видео)
17:38, 10 июля 2020Происшествия
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В новом вагоне они растолокли раму окна и разбросали обломки.
Две девушки ради развлечения разгромили вагон электрички / скриншот
В Днепропетровской области две девушки ради развлечения разгромили вагон электрички на Днепропетровщине и свои забавы сняли на видео и выложили в соцсети, чтобы похвастаться.
Об этом сообщает ТСН.
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В новом вагоне, в частности, они растолокли раму окна и разбросали обломки. Это произошло накануне вечером в пригородном поезде "Пятихатки-Днепр". Девушек на видео опознали соседи. Говорят, что обе недавно закончили школу. Одна из них учится на парикмахера.
"Укрзализныця" уже обратилась в полицию и будет требовать возмещения убытков.
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